KNF nałożyła karę finansową i wykluczenia z obrotu na GPW na spółkę Krezus

II. karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych" - czytamy w komunikacie.

"Komisja nałożyła na Krezus wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych stanowiło rażące naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Komisja podkreśla, że do podstawowych, a zarazem kluczowych obowiązków emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym należy wypełnianie ciążących na nich obowiązków informacyjnych, w tym m.in. przekazywanie w terminach ściśle określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych obejmujących raporty kwartalne, półroczne i roczne, prezentujących kompleksowy obraz emitenta i będących wiarygodnym źródłem danych na temat jego sytuacji finansowej" - czytamy dalej.