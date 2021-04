KNF ostrzega przed brokerem. Właściciel platformy ma siedzibę na Wyspach Marshalla

Co ciekawe, właścicielem platformy inwestycyjnej, a dokładniej strony internetowej za pośrednictwem której klienci otrzymują do niej dostęp, jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla. To państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym. Składa się na nie 1225 wysepek rozrzuconych na zachodnim Pacyfiku, na terenie o powierzchni ponad miliona kilometrów kwadratowych. Jest to więc dość egzotyczne miejsce.