KNF ustaliła parametr ST mBanku na 2,11 pkt proc.

"Kryteria do wypłaty dywidendy do 50% i 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 roku. Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny" - czytamy dalej.