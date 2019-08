KNF wpisała Assay Management do rejestru zarządzających ASI

"Wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi to potwierdzenie najwyższych standardów obsługi, pełnej transparentność i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki oferujemy inwestorom. Pomyślny wynik postępowania w KNF, polegającego m.in. na szczegółowej i dogłębnej analizie polityk inwestycyjnych i strategii Assay, otwiera dla nas wiele nowych możliwości i pozwala na dalszy dynamiczny rozwój" - powiedział prezes Grupy Assay Łukasz Blichewicz, cytowany w komunikacie.

Preferowane przez Assay branże to: elektromobilność, medycyna i software. Grupa jednak nie ogranicza się do ww. sektorów gospodarki, poszukując innowacyjnych projektów na całym rynku. Aktualnie w portfelu Assay znajdują się 22 spółki, których bieżąca wycena to 34,3 mln zł. Średnia rentowność wyjścia z inwestycji to 514%, podano także.