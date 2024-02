KNF wszczyna postępowanie wyjaśniające ws. Merlin Group. Mogą posypać się kary

W postępowaniu wyjaśniającym KNF ma ustalić, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Miałyby one dotyczyć: bezprawnego ujawnienia informacji poufnej w obrocie akcjami Merlin Group, wykorzystania informacji poufnej w obrocie akcjami spółki oraz udzielania rekomendacji co do instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja poufna w obrocie akcjami Merlin Group.