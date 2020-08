KNF: Wznowiono obrót akcjami Gaming Factory na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała 31 lipca, że podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory, a powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazał w specjalnym oświadczeniu, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r. Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie.