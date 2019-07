KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

W ocenie KNF, baza kapitałowa pozostawała stabilna. W I kwartale br. odnotowano wzrost funduszy własnych (z 203,7 mld zł na koniec ub.r. do 206,8 mld zł na koniec marca br., tj. o 1,5%), ale na skutek wyższego przyrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (o 1,9%), współczynniki kapitałowe uległy marginalnemu obniżeniu (współczynnik kapitału Tier I z 17,13% do 16,99%, a łączny współczynnik kapitałowy z 19,04% do 18,96%).