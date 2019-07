KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

"Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. Liczba akcji serii L objętych prospektem została ustalona przy pomięciu 1 056 338 akcji zwykłych na okaziciela serii L" - czytamy w komunikacie.