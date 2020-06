technologie 25 minut temu

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory, planowana publikacja 23 VI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gaming Factory w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. Prospekt ma zostać opublikowany we wtorek, 23 czerwca.

