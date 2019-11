KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

"Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,0 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 000 000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.