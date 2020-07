KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

2) spółka, członkowie jej organów lub inne osoby mające istotny wpływ na działalność spółki, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów, a także gdy członkowie organów spółki nie spełniają określonych przepisami prawa wymagań co do wiedzy, doświadczenia, wykształcenia i niekaralności;

,,MCI obowiązane było również do wdrożenia i stosowania szczegółowo opisanych przepisami prawa mechanizmów wewnętrznych dotyczących w szczególności procesu zarządzania inwestycjami, nadzoru zgodności z prawem (compliance), audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem czy zarządzania oraz zarządzania konfliktami interesów. W praktyce organizacja wewnętrzna licencjonowanego ZASI jest tożsama z tą obowiązującą TFI i same fundusze inwestycyjne. W związku z uzyskaniem zezwolenia, MCI podobnie jak TFI zobowiązane było do zawarcia umowy z depozytariuszem (Q Securities) - podmiotem przechowującym aktywa ASI i odpowiedzialnym z mocy prawa do zapewnia zgodnego z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI wykonywania obowiązków ASI" - czytamy dalej.