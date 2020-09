KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł r/r do 3,39 mln zł w I poł. 2020 r.

"Przychody z działalności podstawowej spadły w II kwartale 2020 r. o prawie 58,4 mln zł, tj. o 14,08% w porównaniu do końca II kwartału 2019 roku. Udział przychodów z działalności podstawowej w przychodach działalności spadł kwartał do kwartału o 1,73 p.p. do 88,30 % na koniec II kwartału 2020 r" - czytamy w raporcie.