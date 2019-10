Kogeneracja miała wstępnie ok. 35,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł), podano także.