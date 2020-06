Kogifi chce pozyskać 6 mln zł na rozwój projektu AIDAR LMS

"Firma ma już za sobą komercjalizację produktu - jest on wykorzystywany m.in. przez spółki należące do koncernu Daimler. AIDAR LMS to system szkoleniowy z elementami grywalizacji, oparty na technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR). Umożliwia on naukę poprzez interakcję z obiektami w VR, a także wspiera trening w AR już w miejscu pracy. Produkt jest skierowany do fabryk i zakładów inwestujących w rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, jak i firm poszukujących innowacyjnych szkoleń opartych o rozwiązania AR i VR czy zdalnego wsparcia" - czytamy w komunikacie.