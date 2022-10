Kolejna bolączka Zuckerberga. Meta notuje spadek na prestiżowej liście

Mark Zuckerberg tego roku z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Nie dość, że jego majątek topnieje w zastraszającym tempie, to wartość jego firmy notuje straty. Wczoraj (27 października) akcje Mety spadły o 25 proc., co sprawia, że jej wartość rynkowa wynosi 260 mld dol. To nie pozwala na utrzymanie się w czołówce listy najbardziej wartościowych firm na świecie - donosi amerykański Insider.