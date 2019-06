Kolejny browar na giełdzie. Zbiera pieniądze na dokończenie budowy

Browar Jastrzębie podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect do końca tego roku - poinformował prezes Piotr Piekarski. Spółka zobowiązała się do tego, sprzedając nowe akcje od października 2018 do stycznia 2019 4345 drobnym akcjonariuszom w ramach crowdfundungu na platformie beesfund.