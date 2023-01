Kolejny krok w stronę polskiego terminala FSRU. Gaz-System z kompletem decyzji

Gaz-System informował, że planowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego związana z budowa terminala FSRU umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Aktualnie prace projektowe obejmują trzy inwestycje: gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km, gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km, gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – Gardeja (ok. 128 km).