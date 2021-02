Kolorz: PEP to dokument otwarty, harmonogram zamykania kopalń bez zmian

Katowice, 10.02.2021 (ISBnews) - Przyjęta przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP), jest dokumentem otwartym, który może jeszcze podlegać zmianom, oceniają górniczy związkowcy. Aktualny natomiast pozostaje wynegocjowany we wrześniu ub. roku harmonogram zamykania kopalń do 2049 r., poinformował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz po zakończeniu rozmów ze stroną rządową.