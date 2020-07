Kolorz z NSZZ Solidarność: To państwo odpowiada za obecną sytuację PGG

"Jesteśmy gotowi na przyjęcie długiej transformacji energetycznej, która powinna, w mojej ocenie, trwać minimum 40 lat. Polska jest krajem biedniejszym niż Niemcy, a oni odchodzili od węgla trzy razy dłużej niż chce to zrobić Polska. Na to nie stać regionu ani państwa, ani obywateli" - powiedział Kolorz dziennikarzom przed spotkaniem zarządu PGG ze stroną społeczną.

Jego zdaniem, to ministerstwo jest odpowiedzialne za taką ilość węgla na zwałach jak obecnie, a import węgla przez PGE to jest "sabotaż gospodarczy". Dodał, że polskie elektrownie konwencjonalne nie pracują, za co odpowiada strona właścicielska, a Polska importuje subsydiowaną energię ze źródeł odnawialnych.