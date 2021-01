Kolorz z Solidarności: Środki na wypłaty w PGG zagwarantowane do marca-kwietnia

Karol 48 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Dziesiątki tysięcy ludzi traci w tym kraju pracę. Wielu z pozostałych rocznie nie zarabia tyle co Horała przez miesiąc za zarządzanie łąką pod lotnisko. Ale to górnicy, którzy kosztują Polaków dziesiątki miliardów rocznie, którzy wykopują najdroższy węgiel na świecie, który jeszcze się do niczego nie nadaje i trzeba kupować ruski, to właśnie oni znowu dali jasny komunikat dla Morawieckiego aby wyskakiwał z kasy bo im się kończy i mogą być niemili. Jak to nie jest czysta komuna to ja nie wiem jak to nazwać. PS. o 13, 14 i 15 pensjach, które też w kopalni muszą być co rok i to z rewaloryzacją to już nie wspomnę.