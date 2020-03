Komisja Europejska proponuje wpisanie neutralności klimatycznej do prawa UE

"Działamy dzisiaj, aby UE stała się do roku 2050 pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Prawo klimatyczne jest prawnym przełożeniem naszego zaangażowania politycznego i w sposób nieodwracalny stawia na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. [...] Zapewnia przewidywalność i przejrzystość dla europejskiego przemysłu i inwestorów. Nadaje kierunek naszej strategii zielonego wzrostu i gwarantuje, że zmiana będzie stopniowa i sprawiedliwa" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

W ramach nowego europejskiego prawa klimatycznego Komisja proponuje prawnie wiążący cel: zero emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Instytucje UE i państwa członkowskie byłyby zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków na poziomie UE i krajowym, aby go osiągnąć.