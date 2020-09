Komisja PE za wspólnym podejściem do testowania i liczenia chorych na COVID-19

"W trakcie debaty posłowie z Komisji podkreślali potrzebę wypracowania wspólnego podejścia do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i odejścia od tendencji wielu państwach członkowskich do wyznaczania innych krajów UE jako czerwonych stref i zamykania granic" - czytamy w komunikacie PE.

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności wskazała również, że konieczne jest opracowanie wspólnej metody liczenia przypadków COVID-19 lub przeprowadzania testów, gdyż obecnie każdy kraj stosuje się do zaleceń własnych agencji naukowych bez koordynacji ze stron agend unijnych.

Z danych przedstawionych przez Ammon w trakcie obrad Komisji wynika, że wskaźnik stwierdzonych przypadków COVID-19 na szczeblu UE rośnie w ciągu ostatnich pięciu tygodni i obecnie sięga średnio 46 na 100 tys. mieszkańców tygodniowo. Sytuacja w państwach UE jest jednak mocno zróżnicowana i waha się 2 do 176 stwierdzonych nowych zachorowań na 100 tys. osób. Przeprowadza się od 173 do 6 tys. testów na 100 tys. mieszkańców, co wpływa też liczbę stwierdzonych przypadków, podano także.