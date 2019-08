górnictwo 45 minut temu

Komisja sejmowa zaleca przyjęcie poprawki Senatu do specustawy terminalowej

Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa zarekomendowała przyjęcie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. specustawy terminalowej. Poprawka ma na celu doprecyzowanie pojęcia "infrastruktury niezbędnej do obsługi".