Komisja Zdrowia przyjęła projekt PiS dot. walki z pandemią jako wiodący

Sejmowa Komisja Zdrowia spośród czterech poselskich projektów ustaw, dotyczących walki z pandemią, jako wiodący wybrała projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i to do tego projektu będą wprowadzane poprawki, zgłaszane w trakcie prac w Komisji. Projekt ten zakłada m.in. podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników medycznych i służb, skierowanych do walki z koronawirusem oraz podwyższenie chorobowego do 100% pensji.