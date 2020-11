Komisje PE za Instrumentem Odbudowy i Wzmac. Odporności, wartym 672,5 mld euro

Instrument zyskał wsparcie 73 eurodeputowanych z Komisji, 11 było przeciwnych, a 15 wstrzymało się od głosu. Eurodeputowani przyjęli również mandat do rozpoczęcia negocjacji z rządami UE 84 głosami za, 11 przeciw i 4 wstrzymującymi się. Chcą, aby mandat został ogłoszony na najbliższym posiedzeniu plenarnym w dniach 11-13 listopada, aby móc bezzwłocznie przystąpić do rozmów w tej sprawie.

"Eurodeputowani zgodzili się, że RFF powinno być dostępne tylko dla państw członkowskich zobowiązanych do poszanowania praworządności i podstawowych wartości Unii Europejskiej. Krajowe Plany Naprawy i Zwiększania Odporności kwalifikowałyby się do finansowania, gdyby były zgodne z sześcioma priorytetami UE - zieloną transformacją, transformacją cyfrową, spójnością gospodarczą i konkurencyjnością, spójnością społeczną i terytorialną, instytucjonalną reakcją na kryzys i gotowością na sytuacje kryzysowe, a także z polityką Next Generation EU, które obejmują europejski program na rzecz podnoszenia umiejętności, a także wsparcie dla młodzieży i dzieci" - czytamy w komunikacie.