Kompleks polioli Grupy MOL jest zaawansowany w ponad 70%

Największe elementy wyposażenia dotarły na miejsce pomimo wyzwań logistycznych spowodowanych pandemią. Produkcja kluczowych elementów wymagała szczególnych kompetencji, którymi dysponuje niewielu producentów na świecie. Co więcej, wybór był dodatkowo zawężony w związku z koniecznością ochrony wdrożonych tu technologii. Planowanie logistyki tego przedsięwzięcia zajęło kilka lat, a cała operacja wymagała koordynacji pracy specjalistycznego, ciężkiego sprzętu do transportu blisko 100 elementów, o masie setek ton każdy, przez ocean, a także z różnych części Europy do Tiszaújváros na Węgrzech w odpowiednim czasie, poinformowano.