Komputronik miał wstępnie 13,2 mln zł jedn. EBITDA w III kw. r.obr. 2020/2021

"Emitent wykorzystał dobrą koniunkturę rynkową w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego. Emitent wskazuje, że nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa emitent, utrzyma się przez dłuższy okres. Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych, a EBITDA z korektą MSSF16 to ten poziom zysku bez uwzględniania wpływu MSSF 16" - czytamy w komunikacie.