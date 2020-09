Komputronik miał wstępnie 132,8 mln zł wyniku na sprzedaży w roku fin. 2019/2020

W całym 2019 roku finansowym Komputronik notował niższe niż w 2018 roku przychody i dochody ze sprzedaży. Było to efektem ograniczeń w dostępności limitów kredytu kupieckiego od dostawców, co wpływało na podjęte decyzje o ograniczeniu aktywności handlowej w niektórych grupach sprzedawanych produktów (co skutkowało prowadzeniem dużych akcji wyprzedaży towarów) i ograniczeniami wielkości sprzedaży w wybranych kanałach dystrybucji. W ostatnim kwartale roku obrachunkowego (po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego) przejściowo ograniczona została oferta produktowa dostępna dla klientów, jak również zmniejszyły się możliwości obsługi klientów B2B. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 od 16 marca 2020 zostały zamknięte salony spółki znajdujące się w centrach handlowych. W efekcie powyższych uwarunkowań przychody emitenta wyniosły w całym roku 1 491 mln zł (spadek o 16,8% w stosunku do roku 2018). Poza obniżeniem przychodów, kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie wyników finansowych było przeszacowanie

wartości bonusów posprzedażnych, co do których Komputronik wycenił prawdopodobieństwo ich odzyskania od dostawców (wpływ spadku przychodów na wysokość bonusów określoną w procencie dokonanych zakupów, jak również wpływ braku zapłaty dostawcom za towar ze względu na ograniczenia postępowania sanacyjnego). Po uwzględnieniu wszystkich powyższych czynników, spółka szacuje, że wynik na sprzedaży w całym roku obrachunkowym wyniósł około 132,8 mln zł (spadek o 25,8% względem 2018 roku), podała spółka.