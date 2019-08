Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

"Ponadto zarząd będzie uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęcie akcji z określonymi przez zarząd podmiotami lub do przeprowadzenia oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (...). Okres, na jaki zarząd zostanie upoważniony do przeprowadzenia emisji i podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, nie został na chwilę obecną ustalony - wniosek w tej sprawie zostanie zawarty w stosownym projekcie uchwały adresowanym do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej.