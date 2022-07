Koncern paliwowy Shell z rekordowymi wynikami. Przez wysokie ceny energii

Shell w drugim kwartale 2022 r. odnotował zysk netto na poziomie 11,47 mld dol. , w porównaniu do 9,13 mld dol. w pierwszym kwartale. Już wtedy było to rekordowe, historycznie najlepsze wyniki firmy - teraz koncernowi udało się je przebić.

Shell z rekordowym wynikiem w II kwartale 2022 r.

Jak stwierdził w komentarzu do wyników CEO Shella Ben van Beurden, firma wykorzysta silną sytuację finansową do inwestowania w "bezpieczne zapasy energii, których świat dzisiaj potrzebuje".

Prezes spółki podkreślił, że rynek energii obecnie jest bardzo zmienny i wciąż powinien dostosowywać się do problemu zmian klimatu, a 2022 r. przyniósł "duże wyzwania dla konsumentów, rządów i firm".

Były to też wyniki lepsze od oczekiwanych przez analityków, którzy spodziewali się 11,22 mld zysku. Firma utrzymała też dywidendę na poziomie 25 centów za akcję, a przy tym obniżyła poziom zadłużenia do 19,3 proc. pod koniec drugiego kwartału. To solidne odwrócenie trendu z czasu pandemii, kiedy wskaźnik ten plasował się na poziomie ponad 30 proc.