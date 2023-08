Koniec eldorado dla rosyjskiego węgla. Rekordy już nie powrócą

W scenariuszu bazowym eksport węgla energetycznego spadnie o 16 proc. w 2030 r. i o 32 proc. do 2050 r. Jeśli światową gospodarkę czeka recesja, redukcja sięgnie 9 proc. do 2030 r. i 3 proc. do 2050 r. Przy przyspieszonym rozwoju rosyjski eksport węgla spada odpowiednio o 18 proc. i 67 proc.

Dostawy do Chin i Indii spadną

Według prognoz Yakov and Partners do 2030 roku import węgla energetycznego do Chin zmniejszy się 3,7-krotnie w porównaniu z poziomem z 2021 roku, do 71 mln ton.