Konsorcjum ARP i Rafako wystartowało w konkursie NCBR na opracowanie e-autobusu

"W prowadzonym przez NCBR Programie E-bus udział zadeklarowały 62 samorządy, które zamierzają zakupić prawie 800 autobusów elektrycznych do 2020 r. oraz 1 500 do 2023. Liczby pokazują, że rynek autobusów elektrycznych staje się coraz bardziej dojrzały i w najbliższych latach będzie wyraźnie rósł. Warto ten trend wykorzystać. Między innymi dlatego zaangażowaliśmy się we wspólny projekt opracowania, a następnie produkcji e-busa. Liczymy na to, że połączenie sił Rafako i ARP pozwoli na zdobycie przewag konkurencyjnych polskiego przemysłu w dziedzinie elektromobilności i przyczyni się do przyspieszenia upowszechnienia bezemisyjnego transportu zbiorowego" - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski, cytowany w komunikacie.