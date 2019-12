Konsorcjum Eiffage wybrane na wykonawcę 5-gwiazdkowego hotelu w Krynicy-Zdroju

"Belmonte Hotel to pod wieloma względami wyjątkowa inwestycja - pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju, w dodatku położony bezpośrednio przy stoku narciarskim. Zarówno lokalizacja inwestycji, architektura budynku oraz wysoki standard skłoniły nas do wyboru firmy Eiffage - jako doświadczonego i sprawdzonego generalnego wykonawcę do realizacji tego hotelu" - powiedział prezes Belmonte Hotel Paweł Ryszkiewicz, cytowany w komunikacie.