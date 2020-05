budownictwo 1 godzinę temu

Konsorcjum Mirbudu zrealizuje odcinek drogi woj. za 164,7 mln zł brutto

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia - spółka z grupy kapitałowej Mirbudu (lider) - oraz Mirbud (partner konsorcjum) podpisało umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Wartość umowy to 164,7 mln zł brutto.