Konsorcjum Unibepu ma umowę na drogę S19 na odcinku Ploski-Haćki za 305,4 mln zł

Konsorcjum Unibep, Budrex i Value Engineering podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki" za 248,3 mln zł netto (tj. ok. 305,4 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Unibepu wynosi ok. 194,5 mln zł netto, a wynagrodzenie spółki zależnej Budrex - ok. 47,8 mln zł netto, podał Unibep.