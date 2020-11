budownictwo 1 godzinę temu

Konsorcjum z Torpolem wybrane do prac na drodze krajowej 61 za 194,8 mln zł

Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz Torpolu, warta 158,4 mln zł netto, tj. ok. 194,8 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe", podał Torpol, na który przypada ok. 30% wynagrodzenia.