Kool2Play pozyskał 2,5 mln zł z emisji akcji serii D

"Byliśmy pewni, że emisja odniesie sukces, jednak to co się wydarzyło przerosło nasze oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to w części efekt dobrego sentymentu dla branży gamingowej, ale przede wszystkim to potwierdzenie atrakcyjności naszego modelu biznesowego. Ma to odzwierciedlenie w zapisach, gdzie oprócz inwestorów indywidulanych zapisy złożyło wiele firm" - powiedział prezes Marcin Marzęcki, cytowany w komunikacie.