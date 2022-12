Kopalnia Turów bez pieniędzy z UE. "Samorząd, rząd oraz PGE nie zrobiły nic"

Chodzi o łączną kwotę 3,85 mld euro, która zostanie przyznana w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Komisja Europejska zaakceptowała plany przygotowane dla woj. śląskiego, Wielkopolski Wschodniej, regionu wałbrzyskiego, Małopolski Zachodniej i regionu bełchatowskiego.

Środki mają zostać przeznaczone na przebranżowienie pracowników czy dostosowanie się do wymogów zmian w polityce energetyczno-klimatycznej.

Pieniędzy nie otrzyma jednak kopalnia Turów.

- Tak naprawdę samorząd, polski rząd oraz koncern PGE nie zrobiły nic, co dawałoby realną szansę na otrzymanie olbrzymiego wsparcia finansowego. Reguły funduszu mówią jasno o stopniowym odchodzeniu od węgla. Skorzystał z tych środków za to region Bełchatowa z największą elektrownią węglową w Polsce i Europie. To wstyd i porażka dla decydentów, że nie wykorzystali tej szansy do transformacji Turowa – ocenił w rozmowie z Portalem Samorządowym Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Chodziło nawet o 1 mld złotych

Wielkie pieniądze na transformację do Turowa nie trafią, a mówiło się nawet o 1 mld zł. Dlaczego wniosek został odrzucony? Chodziło o "brak dostarczenia przez spółkę PGE harmonogramu stopniowego odchodzenia od węgla w kompleksie Turów. To praktyce od początku dyskwalifikowało go ze względów formalnych."

W ocenie Pawła Pomiana, który jest członkiem zarządu EKO-UNII to wynik braku dobrej woli i politycznych blokad polskiego rządu. W końcu PGE harmonogram dla Bełchatowa przygotowało.

Zdaniem wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermans odejście od węgla w Polsce odbędzie się szybciej niż w 2049 r.

- Będziemy przymuszani, by tę sprawę zrealizować swoimi rękami - ocenił we wtorek doradca prezydenta ds. klimatu Paweł Sałek, odnosząc się do poniedziałkowej wizyty wiceprzewodniczącego KE na Śląsku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

energetyka węgiel surowce

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.