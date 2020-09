energetyka 2 godziny temu

Korolec: Polska powinna szukać rozwiązań i zaakceptować neutralność klimatyczną

W kontekście zaprezentowanej dziś przez przewodniczącą Komisji Europejskiej propozycji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030, Polska powinna skupić się na szukaniu pozytywnych rozwiązań dla problemów, a jednocześnie zaakceptować cel neutralności klimatycznej, by móc skorzystać z całości przypadających na nią środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, uważa były minister środowiska i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych Marcin Korolec.