ccc oprac. kros 1 godzinę temu

Koronawirus. Przez kryzys CCC straciło 1 mld złotych wpływu

Choć Grupa CCC zakończyła drugi kwartał 2020 roku z przychodami w wysokości blisko 1,3 mld złotych, to jednak były one niższe o 21 proc. niż rok wcześniej. Przedstawiciele spółki tłumaczą to pandemią koronawirusa, która zarazem przyspieszyła plany firmy do uruchomienia handlu w internecie.

