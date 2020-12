Koronawirus uderza w turystykę. Grupa TUI zanotowała stratę 3 mld euro

Strata operacyjna (EBIT) sięgnęła poziomu 3 mld euro. Wynik ten robi jeszcze większe wrażenie, jeżeli zestawi się go zeszłorocznym, kiedy to Grupa zanotowała 893,5 mln zysku - podaje Reuters.

Natomiast przychody turystycznej firmy z Hanoweru spadły przez rok o 58 proc. do poziomu 7,9 mld euro (rok wcześniej: 18,9 mld).

- Mogą to być fuzje i przejęcia, mogą to być nowe struktury inwestycyjne naszych aktywów, lub może to być także kolejne podwyższenie kapitału... Nie możemy wykluczyć żadnego z tych rozwiązań - mówi Joussen, cytowany przez agencję Reutera.