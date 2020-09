Kościński: Gospodarka wraca na dobre tory, ale podtrzymujemy prognozę PKB na br.

W ostatnich tygodniach szereg banków dokonało korekt swoich prognoz odnośnie PKB Polski na ten rok. M.in. Erste Group skorygowało swoje oczekiwania do -3,2% z -3,7% Santander Bank Polska - do -3% z -3,8%, mBank - do -3,1% z -4,2%, Pekao - do -2,4% z -3,5%.