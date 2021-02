Kościński: Modyfikacje podatku od reklam będą możliwe w procesie prekonsultacji

żałosne 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przede wszystkim co to są PREKONSULTACJE ??? Takie słowo w języku polskim nie istnieje. Najwyraźniej inteligentni inaczej członkowie obecnego rządu nie wiedzą, że są tylko i wyłącznie KONSULTACJE czyli zasięganie rad, opinii czy naradzanie się ze SPECJALISTAMI. To po pierwsze. A po drugie, to NAJPIERW robi się właśnie KONSULTACJE a dopiero w ich wyniku TWORZY się jakikolwiek projekt aby miał on jakikolwiek sens. Następnie ten projekt poddaje się pod dyskusje lub dalsze konsultacje w wyniku których doszlifowuje się ostateczny kształt w takiej formie, aby spełniał oczekiwania WSZYSTKICH STRON. No ale wymagać od tego rządu realizacji PODSTAW pracy projektowej to tak jak oczekiwać od prostytutki dziewictwa. Ważne, aby szybko i wyłącznie po ICH myśli. A że tworzą gnioty ? Władzy się nie sądzi. Jeszcze ...