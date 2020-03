Kościński: Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

"Powstaje specjalny fundusz przeciwdziałania skutkom COViD. Ma on bardzo otwarty charakter. Możliwe będzie zasilenie go z budżetu państwa, jak i różnych innych funduszy celowych, które dysponują obecnie wolnymi środkami, jak również z obligacji Skarbu Państwa oraz środkami z obligacji, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystko po to, aby zapewnić jak największą płynność budżetu" - powiedział Kościński na konferencji prasowej.