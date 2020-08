Kościński: Rozważamy objęciem estońskim CIT-em więcej firm, w tym być może duże

"CIT to jest pilotaż i chcemy go dostosować do polskiej gospodarki. Nie wykluczamy, że różne parametry w zakresie CIT-u estońskiego będą rozluźniane - by więcej firm mogło wejść w ten system - również nawet duże firmy" - powiedział Kościński podczas panelu w trakcie kongresu "Forum Wizja Rozwoju" odbywającego się w Gdyni.