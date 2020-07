Kościński: Środki z przyszłej perspektywy UE wpłyną do budżetu dopiero w 2021r.

"Gospodarka zaczyna wracać dużo szybciej, niż niektórzy się spodziewali i już teraz powinniśmy coraz więcej pieniędzy kierować na inwestycje, żeby szybciej rozwijać gospodarkę. I skorzystać z okazji, bo pewnie będzie przebudowa rynków światowych dostawców [...] Chcemy pobudzić gospodarkę i zrobić skok do przodu" - zaznaczył minister.

W ramach wynegocjowanego w Brukseli porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy i Rozwoju oraz budżetu na kolejną perspektywę finansową 2021-2027, do Polski ma trafić łącznie około 160 mld euro, w tym ok. 125 mld euro w formie bezpośrednich dotacji. Natomiast około 35 mld euro będzie mogło trafić do Polski w formie pożyczek.