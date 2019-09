Kostadin Slavkoski został powołany do zarządu Asseco SEE

"Pan Slavkoski rozwijał swą karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania (software development) w spółkach grupy kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. przez ponad 20 lat. W 2018 roku został prezesem zarządu Asseco SEE dooel w Macedonii.

Od 2009 r. do 2018 r. pan Slavkoski był członkiem zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii i kierował operacjami segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Od 2017 roku jest członkiem zarządu w Asseco SEE eood w Bułgarii, gdzie również odpowiada za operacje segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym" - czytamy w komunikacie.