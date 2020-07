giełda 40 minut temu

Koszt przedłużenia zasiłku opiekuńczego o 2 tygodnie wyniesie 2,13 mld zł

Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego o dwa tygodnie, do 26 lipca 2020 r. to koszt 2,13 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.