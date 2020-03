Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

"Raportowany koszt odpisów w IV kw. spadł o 30 mln zł, ale nie należy tego traktować jako elementu powtarzalnego. Trend kosztu ryzyka, który należałoby uznać za powtarzalny to spadek o 8-10 mln zł w skali kwartału. Nowy portfel kredytowy, który był akwirowany w 2019 i 2018 roku ma znacznie lepszy profil ryzyka niż w latach poprzednich. Drugi komponent to dojrzałość portfela - przy niskiej sprzedaży w kolejnych kwartałach w porównaniu do poprzednich okresów koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał" - powiedział Miałkowski podczas wideokonferencji.