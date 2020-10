KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 6,4% r/r do 19,2 mld euro w I-VII

"Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu i lipcu br. Do wzrostu eksportu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br., deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w okresie od kwietnia do lipca br. Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym" - czytamy w raporcie.

W okresie siedmiu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 15,2 mld euro, co stanowiło 79% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem, podał też KOWR.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 3,9 mld euro, co oznacza wzrost o 20% r/r.

"Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 981 mln euro, o 12% wyższym niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 431 mln euro (wzrost o 34%), do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 309 mln euro (spadek o 1%), a na Białoruś - 155 mln euro (spadek o 3%)" - napisano dalej.

Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) wzrósł o 22% r/r do 3 mld euro. Znaczącym odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 392 mln euro. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 291 mln euro) i Republika Południowej Afryki (150 mln euro), podał też KOWR.